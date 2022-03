Tänavu algab Pärnumaal esimeste Rail Balticu ökoduktide ehitus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) RB koordinaator Kristjan Kaunissaare tunnistas, et RB pole muude ehitusprojektidega võrreldes mingi erand: sõda Ukrainas mõjutab kindlasti sedagi. Ehitushinnad on tõusnud. Seejuures on keeruline öelda, kui kaua sõda Ukrainas kestab ja millist mõju see euroraudtee ehitamisele lõpuks avaldab.