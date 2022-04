GALERII ⟩ Hüvasti, Eesti esiklubi! Sadam lõpetas tuhandepealise fänniarmee ees Kalev/Cramo tiitlikaitsmise

Seejuures polnud kõik fännid veel lahtihüppeks halligi jõudnud, vaid seisid ukse taga pikas rodus, et piletit osta. Parklaski ei leidunud autole ainsatki vaba kohta.

Põhjust saalis olla igatahes oli: võitsid suvepealinna korvpallurid tiitlikaitsja vastu ju neli päeva tagasi Eesti–Läti ühisliiga kahe võiduni mängitava seeria avalahingu 67:60. Ja seda võõrsil, mis liigitub siiski üllatuse alla – mis sest, et põhiturniiril jäid mängud viiki ja avamängus oli kalevlastel hõre tagaliin. Kalev on siiski Kalev, Eesti esinumber. Nüüd, Pärnus, oli “kuuendat meest platsil” ehk fänne hädasti vaja tõestamaks, et nelja päeva tagune polnud juhus.