Mõned lihtsalt jäävad meelde ja lähevad hinge. Näidendi autor Bohumil Hrabal on tähtis ja lavastaja Laura Jaanhold, aga kusagil seal keskel on näitleja, kes igal õhtul peab end kokku võtma ja mängima tunde lavastuses, mis hetkekski ei lase hinge tõmmata. See võib saalist vaadates tunduda lihtne, aga see pole. Näitlejakunstiga on juba nii, et kui üheks hetkeks end unustad, siis järg­misel vaataja enam ei usu laval toimuvat. Peaosaline Sten Karpov hoiab kogu seda pöörast näitemängu koos.