Repliik ⟩ Nii nad langesid

Pühapäeva hommikul Pärnu linnabussis, kus vast pool reisijatest oli maskide taha varjunud, märkasin noormeest, kes silmitses äkki tähelepanekult kaasreisijaid ja rebis võidukal ilmel maski eest. Ei oskagi öelda, oli tal see teadmine uutest käitumisjuhistest või ­leidis, et kui teised ei kanna neid ahistavaid palakaid, miks siis tema peaks.

Endalgi oli pühapäeval kodupoodi sisenedes imelik tunne, et kuidas ma nüüd ilma maskita. Käsigi liikus automaatselt taskusse, et kaitsevahend välja koukida. Harjumusel on ikka suur jõud.