Galerii ⟩ Doktor Inna Lisniak nõustuks koristaja ametigagi, kuid eelistab erialast tööd

Saime Ukrainast Pärnusse põgenenud banduuramängija, õpetaja ja kunstikriitika doktori Inna Lisniakiga loovlinnakus luule­õhtul jutu peale ja see jutt ei lõppenudki otsa. Suhtlesime algul inglise keeles, kuid läksime siiski vene keelele üle.

“Tead, ennesõjaaegne statistika Ukrainas oli selline, et vene- ja ukrainakeelseid oli pooleks, ­sõja ajal muutus see protsent aga 80 protsenti ukraina keele kasuks,” ütles Inna. Inimesed hakkasid mõtlema, mida tähendab rahvus, kood, geenid, et seda antakse keele ja kultuuriga edasi.