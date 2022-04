Pangatöötajana esinenud kelm pettis mehelt raha välja

Politsei teatel alustati menetlust selles, et 64aastasele mehele helistas 18. märtsil tundmatu inimene, kes tutvustas ennast pangatöötajana ning palus mehel enda internetipanka sisse logida.

Seda mees tegigi ning avastas hiljem, et tema nimel on võetud esialgsetel andmetel 2000 eurot laenu ja pangakontolt on kadunud 2550 eurot, mida ei ole võimalik enam tagasi saada.