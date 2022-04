Taskuhääling ⟩ Kindel kevade märk: Audru poldril peatub juba 20 000 veelindu

Kevad on loodusväärtuste ekspert Indrek Tammekännu sõnutsi nii kaugel, et umbes pool rändlindudest on Eestis kohal. Taevalaotuses ja põldudel näeb hulgi hanesid ja sookurgi. Osa rändlinde võib ka otsa ringi pöörata ja tagasi lennata – lõuna poole, kus on soodsamad ilmaolud. Nii toimisid tänavu põldlõokesed ja kiivitajad.