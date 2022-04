Pildid ⟩ Sissevaade Euroopa suurimasse põgenikekeskusse: äng, kiire reageerimine ja õnnelikud kohtumised

Kaljuvee sõnutsi on nädalake tavaliselt üsna lühike aeg, kuid Poolas oli see justkui teise mõõtmega. Seda, et midagi on õhus teisiti, tajus ta juba siis, kui oli Leedu–Poola piiri ületanud. “See on teine maailm, kuhu sisened. Tunned, et pinge on olemas,” lausus Kaljuvee.