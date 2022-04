Täna hommikul oli Pärnu haiglas ravil 43 koroonapatsienti, eelmisel esmaspäeval oli neid 34, seega on koroonahaigete arv nädalaga kasvanud üheksa võrra. Eelmise nädala lõpust on haiglaravi vajavate inimeste arv kiiresti tõusnud. Näiteks lisandus laupäeval haiglasse üheksa COVIDi-diagnoosiga inimest.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam rääkis, et haiglapatsientide arvu tõusu põhjus peitub selles, et viimasel paaril nädalal on märgata üle 50aastaste ja vanemate inimeste seas nakatumise suurenemist ja enamasti jõuavadki haiglasse eakamad riskigrupi patsiendid.