Pildid ⟩ Sauga ettevõja saadab Ukrainasse juba teise rekatäie maastureid

Mõne päeva jooksul pärast somes avaldatud üleskutset, milles paluti teada anda maasturitest ja autodest, mille saaks appi saata kodumaad kaitsvatele ukrainlastele, jõudis Pärna firma P-Trucks parkimisplatsile kolm maastikumasinat ja neli Šveitsi päritolu sõjaväeautot. Täna plaanib Pärn võtte ette reisi Tartusse, vaatamaks üle mõni sealt kandist pakutud maastur, et saaks treileril kõik kohad täis ja autod Ukraina poole teele asuda.

See on juba teine saadetis, mille Pärn Ukrainasse saadab. Paar nädalat tagasi läks siit teele neli P-Trucksi müügiplatsil seisnud bussi ja seitse maasturit.

“Kindlasti on inimestel õue peal selliseid autosid, mis ülevaatuselt ei läheks roostes kere tõttu läbi, aga muu tehnika on korras. Siin ootaks selliseid autosid peagi vanametalli kokkuostupunkt, aga Ukraina kaitsjatele kuluvad need praegu marjaks ära,” kutsus Pärn kõiki, kel võimalik, kampaanias kaasa lööma.