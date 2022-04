Üleskutse aidata põgenikke ⟩ Andke teada vabast elupinnast!

Näiteks on sõjapõgenikele üürikortereid vahendava portaali Kinnisvara24 andmetel Pärnumaal praegu pakkuda kolm elamispinda, millest kaks asuvad Häädemeeste vallas ja üks Audru alevikus.

Sõjapõgenikele pakutavad elamispinnad Pärnumaal. Foto: Kinnisvara24.ee/ukraini

Vajadus elamispindade järele on aga märksa suurem, sest ainuüksi Pärnu linnas on praegu veidi alla 500 lühiajaliselt majutatud sõjapõgeniku, kes peamiselt elavad hotellides ja vajavad peagi püsivat elukohta.

Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe tunnistas, et sõjapõgenikele sobivaid elukohti napib ja nõudlus üürikinnisvara järele on palju suurem. “Ukraina portaalis pakutavatest kodudest ei piisa, mistõttu kutsume kõiki Eesti inimesi üles mõtlema läbi, kas neil leidub vaba korter, suvila või tuba, mida pakkuda elukohaks Ukraina peredele,” teatas ta ja lisas, et kuulutuse saab portaali http://www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi jätta tasuta.

Uibomäe tõdes, et ukrainlaste huvi Eesti kinnisvara vastu kasvas järsult juba veebruari alguses ja aina suurenes, kui sõjapõgenikud hakkasid Eestisse jõudma. “Kuna enamik ukrainlasi on seni elanud Eestis oma tuttavate juures või riigiasutuste kaudu leitud ajutistel elamispindadel, on siinse püsiva elukoha leidmine endiselt väga aktuaalne,” lausus ta.

Kinnisvara24 tegevjuhi väitel loodigi eraldi portaal selleks, et kinnisvaraomanikel ja sõjapõgenikel oleks lihtsam üksteist üles leida. Hõlbustamaks üürilepingute sõlmimist, koostas MTÜ Eesti Pagulasabi lepingupõhja, mille saab Kinnisvara24st nii eesti kui vene keeles alla laadida.

Parem seis ei valitse ülejäänud kinnisvaraportaalides. KV.EE andmetel on Pärnus pakkuda küll umbes 30 üürikorterit, kuid enamiku kuulutuste juures on kirjas “Lühiajaline üürimine 01.06–31.08.2022”. Seega on tegemist korteritega, kuhu oodatakse eelkõige suvepealinna puhkama tulijaid.