Tammiste tankla ehitus viibis veniva talve pärast

Hepa OÜ juhatuse liige Kaspar Nisu rääkis, et ehitustööd on üldiselt kulgenud plaanipäraselt, kuid välitöid on mõjutanud ilm. “Sisetöid saame teha ilmast sõltumata, aga näiteks platsi ja tankurisaarte ehitust on pikenenud talv häirinud,” tõdes Nisu. Lisades, et esialgu aprilli kavandatud avamine on seetõttu lükkunud maisse.