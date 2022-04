Loodusvaatlus ⟩ Kalamehe jutt utsitas looduspiltnikku musta luige jahile

Juba taamalt hakkas mustluikede asemel silma paarkümmend tumedasulgset kormorani, kes end kuivale maale sulgi ­korrastama olid sättinud. Kormorane paistis ka nii tuule käes lainetaval jõel kui lähedal asuvatel raagus puudelgi. Need ­kogukad ja kalamaiad sulelised pole kodukandis just väga sagedased külalised ning enamasti näen neid vaid ülelennul. Praeguseks on kormoranid kalu jahtinud juba mitu päeva, kuid arvatavasti nad siia siiski pidama ei jää ja liiguvad edasi.