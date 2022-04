Galerii ⟩ Pärnumaa parimad minifirmad üllatasid žüriid uudsete keskkonnateadlike lahendustega

Selline maakondlik miniettevõtjate mõõduvõtt on Eestis täiesti omanäoline. Päev jagunes mitmesse ossa: kõigepealt said õpilased oma tooteid tutvustada ja müüa ning seejärel astuti võistlustulle juba žürii ees suurel laval. Õpilased kasutasid esinemise ajal julgelt mikrofoni – see osale esialgu ehk harjumatu abivahend oli 500 inimest mahutavas Strandi suures saalis väga suureks abiks. Õpilaste äritegevusel oli haaret: oma ideede suhtes turu-uuringuid tehes ei kardetud küsida arvamust riigikogu liikmeilt ega presidendilt endalt.