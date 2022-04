Pildike Matsalust: merikotkas passib pesal istuva luige kõrval

Matsalu lahe ääres Keemu sadamas satub loodusvaatleja hommikul kell üheksa eheda linnumelu keskele. Samal ajal kui Pärnu on udujahedusse mattunud ja temperatuur näitab ühte plusskraadi, särab Matsalus päike ja meri on tüüne. Keskkonnaagentuuri spetsialist Kaarel Kaisel kiidab, et ilm on lindude vaatlemiseks ideaalne. Põhihäälitsejad on sel hommikul laulu- ja väikeluik. Kajakadki karjuvad. "Ju nad üksteisele midagi seletavad, suhtlus käib," möönab Kaisel. "Nüüd kostab tikutaja."