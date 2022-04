Ise meisterdatud kistka ei pruugi olla kõige täpsem, kuid seda erilisem on valminud pühademuna.

Pühadetrall ja värvilised kaunistused panevad sõrmed sügelema – võiks ju midagi uut katsetada. Kuna Ukraina on sel kevadel paljudel varasemast rohkem südames ja mõttes, on paslik tänavused pühademunad võõbata just ukrainlaste eeskujul.