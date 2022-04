Arvamus ⟩ Kas öine alkoholimüügi piiramine aitab meid turvalisema elu poole?

Nädalavahetustel on Pärnu kesklinna mitu meelelahutuskohta avatud hommikul kella viieni ja mõni neist veel kauem. Politsei väljakutsete statistika näitab, et südaööst varahommikuni tuleb südalinnas suuremate lõbustusasutustega seotud väljakutseid tavapärasest rohkem, enim on neid reedest pühapäevani. Viimase viie aasta statistika näitab, et 70 protsenti neist vahejuhtumitest toimub 23–7. Sel ajal saab politsei väljakutseid, mis peamiselt on seotud konfliktide ja kaklustega meelelahutuskohtades, avaliku korra rikkumise ja elanike öörahu rikkumisega.