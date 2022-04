Meistriliigas tundsid kaotusekibedust nii mehed kui naised

Vapruse meeskond võõrustas kodusel Rehepapi väljakul 291 pealtvaataja ees tiitlinõudlejat Tallinna FC Florat. Vaprad Karud püsisid esimesel pooltunnil kenasti mängus ja vastase värava all tekitati olukordigi.

Villota tõdes, et parema õnne korral oleks võinud täna Floralt punkte röövida: “Olen meeskonna üle uhke. Andsime oma parima. Hea õnne korral oleks võinud penalti ka meile tulla, aga seekord läks nii. Tahtsime end Eesti parima tiimi vastu tõestada ja arvan, et häbisse me ei jäänud,” rääkis kapten.