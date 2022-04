Galerii ⟩ Maailma pikimaks jõemaratoniks valmistuja sai Türi-Tori kiirlaskumisvõistlusel hea õppetunni

Ehkki süsta juhtimine muutus keerulisemaks ja jalgadelgi kadus toetuspunkt, ei visanud Reimann aeru põõsasse ja läbis järgmised 40 kilomeetrit Kurgjale katkise sõiduriistaga. Seal õnnestus tal see ringi vahetada veidi aeglasema süsta vastu.

Teine sekeldus juhtus Reimanni joogikotiga, mis jäi oksa taha kinni ja irdus paadist. Kui süstasõitja märkas, et varustus kaduma läks, pidi ta otsa ringi keerama, et see üles otsida.