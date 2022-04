Galerii ⟩ Esimest korda koertejooksul: Algul kui vasikas, lõpus kui titt

Rannametsa luitejooksul said omavahel mõõtu võtta koeradki. Jooksuvõistlusel osales koos peremeestega üle 30 neljajalgse. Ajavõtuta retkele siirdus tosinkond duot.

Esimest korda koerte jooksuvõistlusel osalenud Alaska malamuut Primo Harrington, keda kodused Harriks kutsuvad, näitas perenaisele Piret Õunale, et lippamistalenti tal on, aga teemanti on vaja veel veidi lihvida.