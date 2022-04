Pildid ⟩ Tori sillal algasid ehitustööd

Töödega alustatakse Tori silla all. Esmalt rajatakse tehniliselt vajalikud juurdepääsuteed ja platsid ning kergliiklejatele ajutine sild. Üle silla pääseb lammutustööde alguseni, millega on plaanitud alustada 18. nädalal ehk mai alguses.

Mais suunatakse jalakäijate ja jalgrattaliiklus Tori silla kõrvale rajatavale ajutisele sillale, ühistransport ja üldliiklus aga ümbersõiduteedele, millest peamised on Pärnu–Rakvere–Sõmeru, Kaansoo–Tori ja Pärnu–Tori maantee.

Tori silla kõrvale on lükatud juba suured mullahunnikud. Ehitustööde käigus rajatakse esmalt tehniliselt vajalikud juurdepääsuteed ja platsid ja kergliiklejatele ajutine sild.

Tööde käigus lammutatakse 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild ja ehitatakse selle asemele uus, nüüdisaja nõuetele vastav sild. Tori silla ehituse tellija on transpordiamet, töövõtja AS TREF Nord ja omanikujärelevalvet teeb AS Teede Tehnokeskus.