Euroopa Liitu astumine on põllulindudele olnud katastroof

Üks neist kahest mehest, kes suurel neljapäeval Kabli linnujaama tornis lindude rännet vaatleb, on ornitoloog Margus Ellermaa. Pea vahetpidamata jääb tema binoklisilma ette mõni linnuparv ja kohe oskab ta öelda, kellega tegu, klõpsides kõrval oleva võimsama pikksilma jala küljes rippuva loenduri nupule nii palju kordi, kui on linde taevas. Kuldnokki on tänavu kevadega loendatud juba üle 5000.

See on nüüd esimene kevad, kui hõbehaigur on selgelt juba arvukam kui hallhaigur.

Vahel triivivad üle taeva üksikud rändlinnud, kelle tarvis loendurit ei ole. Siis teatab Ellermaa liigi ja isendite arvu kolleegile, et see need eraldi üles märgiks. “Täna ei ole huvitaval kombel haruldasemaid linde väga olnud,” nendib ta. Põhjendades kiiresti, et kuna kevad on külm olnud, viivitab osa haruldasemaid linde tulekuga ja jõuab kohale mai poole, kui on soojem.