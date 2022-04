Nomaadist kunstnikule meeldib Eesti moodsa ja keskaegse elu segu

Ah jaa, vahepeal ringutab mees näoga täiskuu poole nii, et tema kehast moodustub peaaegu ring. Selline on viimane, Albaanias tehtud performance, mida 53aastane kunstnik, galerist, kuraator, akadeemik ja viimasel ajal end nomaadiks nimetav ameeriklane Joseph Ravens Pärnu kunstnike majas videoks vormistab, et see siis Chicagosse arhitektuuri­teemalisele näitusele saata.