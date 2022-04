Graafik ⟩ Umbes pool sõjapõgenikest on Eestis läbisõidul

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide sõnutsi on tegu Ida- ja Lõuna-Ukraina inimestega, kes on sõjapiirkonnast evakueerunud Venemaa kaudu, sest neil pole olnud teist ohutut lahkumisteed. Enamik neist plaanib Eesti kaudu jõuda Lääne-Ukrainasse või Euroopa Liidu riikidesse.

Loide tõdes, et samal ajal on vähenenud lõunapiirilt riiki sisenevate sõjapõgenike arv, kellest suurem osa on jäänud Eestisse ja keskmiselt kolmandik olnud transiitreisijad.