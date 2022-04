Kohus vabastas teisegi mõrvas süüdistatava vahi alt

Aprilli alguses saatis prokuratuur kogutud tõendite alusel kohtusse süüdistusakti kolme inimese suhtes, kellest kahte, Põhja-Pärnumaal väikeses Viluvere külas elavat 27aastast Aivo Vološinit ja 64aastast Inge Pullatit süüdistatakse mõrvas. Toimetusele on teada, et Vološin on Pullati hooldusalune.