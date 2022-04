Tuld teinud lastel läks asi kontrolli alt välja

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik rõhutas, et päikese ja tuulega kuivanud loodus on väga tuleohtlik. “Päästjatele teevad meelehärmi tulekahjud, mis sageli süttivad hooletust või tuleohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest. Lõkke süütaja peab tagama, et tuli lõkkeasemelt kaugemale ei leviks,” seletas Kiik ja lisas, et selleks tuleb lõkke ümbrus kuivanud taimestikust puhastada ja võimalusel ümbritseda mineraalse pinnase või kividega.