Galerii ⟩ Parim õpilasfirma toode peletab jalavarjudest haisu

Õpilased olid välja tulnud väga erinevate ideedega lemmikloomatoitudest puidust tehtud sõrmusteni. Oma äritegevuse alustamiseks ei kardetud otsida koostööpartnereid ettevõtete seast, mis pakkusid nii toorainet, tootmisnõu kui -ruume. Üks õpilasfirmadest soetas laseri, et sellega puidule pilte graveerida.

Paljud õpilased tõid esile, et saadud kogemused õpilasfirma tegemisel on väga väärtuslikud, õpetades oma aega paremini jagama ja koostööd tegema. Samuti andis see võimaluse arendada rahaplaneerimise ja tootmisprotsessi ning mõelda läbi logistika.