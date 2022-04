24 rinnapiimamüüti ⟩ Lastearst põrmustab eksiarvamusi

Kui perre sünnib laps, on noorte vanemate ümber soovitajaid – sealhulgas neid, kelle nõu ei ole küsitud – jalaga segada. Ilmselt tahetakse head, aga välja kukub nii nagu ikka. “Vastsündinu peab vett jooma, piim on ju söök” ja “Vaata, et sa teda siis öösel ei imeta, muidu hellitad ära” on vaid mõni näide ajast ja arust soovitustest, millega noored ja niigi ebakindlad emad kokku puutuvad. Sekkutakse, kuhu sekkuda ei maksa, ja vahel tehakse tarbetute kommentaaridega rohkem kurja kui head.