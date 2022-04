Otseülekanne ⟩ Pärnu linnavolikogus umbusaldatakse aseesimeest ja seatakse piirangud öisele alkoholimüügile

Volikogus opositsiooni kuuluv Isamaa kavatseb istugil välja tulla eelnõuga moodustada elanikkonnakaitse komisjon.

Isamaa Pärnu osakonna esimehe Andres Metsoja sõnutsi soovitakse eelnõu järgi komisjoni kaasata kõiki viimastel kohalikel valimistel osalenud nimekirjade esindajaid, neidki, kes valimiskünnist ei ületanud.

Reformierakondlasest volikogu aseesimehe Jane Metsa umbusaldamise algatas eelmise kuu volikogus opositsiooni kuuluv Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, süüdistades Metsa valetamises.

Nimelt arutati üle-eelmisel kuul Pärnu volikogu istungil reformierakondlase Toomas Kivimägi linna maale kodu ehitamisega seonduvat. EKRE fraktsiooni liige Robert Kiviselg tõi välja, et Metsalt küsiti jutu käigus, kas selliseid olukordi on veel ette tulnud, et eraisik saab endale linnalt maad. Mets olevat kommenteerinud, et selliseid juhtumeid on olnud.

“Pärast volikogu selgus linnasekretäri info põhjal, et selliseid pretsedente ei ole loodud. Sellest tulenevalt selgus meie jaoks, et austatud volikogu aseesimees valetas volikogu ees,” lausus Kiviselg. “Meile ja volikogu liikmetele jäi mulje, et valetamine võis olla põhjustatud sellest, et taheti protsessi mõjutada, et erakonnakaaslasele volikogu otsusega see kindlasti antud saab.”

Kiviselg tõi välja, et EKRE fraktsiooni on häirinud Metsa käituminegi. Ta segavat volinike jutule pidevalt vahele ja kommenteerivat.

Pärnu linnavolikogu tänasel istungil on päevakorras umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele Jane Metsale. Foto: Lilli Tölp

Linnavalitsuses valminud öise alkoholimüügi piiramise eelnõu kohaselt soovitakse 1. septembrist kogu linna haldusterritooriumil öine alkoholi jaemüük meelelahutusasutustes kolme erandiga keelata.

Piirang puudutab varahommikuni avatud meelelahutuskohti esmaspäevast reedeni 2–6 ning laupäeval, pühapäeval ja riigi- ja rahvuspühadel 4–7. Peale müügi on eelnõu järgi piirangu kehtivuse ajal keelatud igasugune alkoholi tarbijale üleandmine, et vältida alkoholi pakkumist näiteks alkohoolset jooki sisaldava sissepääsupileti või klubikaardi alusel.

Majutusettevõtetes võib piirangu kehtivuse ajal alkohoolseid jooke külalisele üle anda toitlustades, toateeninduse kaudu või majutusruumi minibaarist.

Piirangul on kolm erandit: see ei kehti 1. jaanuaril ja 24. juunil ehk aastavahetusel ega jaanipäeval, peale selle tohib avaliku ürituse raames piirangust kõrvale kalduda avaliku ürituse loa alusel.

Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni liige Kristel Voltenberg esitas volikogule otsuse eelnõu Pärnu linnavalitsuse juures tegutseva vabatahtlikel annetustel põhineva fondi loomiseks, mille eesmärgiks on Ukraina ja ukrainlastest sõjapõgenike abistamine.

Muuhulgas tuleb volikogus arutusele Pärnu linnavalitsuses sündinud eelnõu, mille kohaselt Pärnu astuks välja rahvusvahelisest organisatsioonist the European Historic Thermal Towns Association (EHTTA). Foto: Urmas Luik

Samuti tuleb volikogus arutusele Pärnu linnavalitsuses sündinud eelnõu, mille kohaselt Pärnu astuks välja rahvusvahelisest organisatsioonist the European Historic Thermal Towns Association (EHTTA), mille liikmeks otsustati hakata kolm aastat tagasi.

EHTTA loodi 2009. aastal Brüsselis ja liitu kuulub üle 40 liikmeslinna ja regiooni 15 Euroopa riigist. EHTTA tegeleb selliste linnade võrgustiku loomisega, millel on ajalooline kuurordi- ja spaatraditsioon. Liidu peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi kaitsmine ning kuurordi kuvandi nähtavuse parandamine igale linnale sobiva reklaamipoliitika ja eri tegevuste määratlemise kaudu.