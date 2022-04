vastulause ⟩ Põllulindude arvukust mõjutab paljuski väikekiskjate rohkus

Viimasel ajal on meedias ilmunud mitu artiklit, mille ühisjoon on Eesti põllumajanduse negatiivne sildistamine. Räägitakse intensiivsest maakasutusest ja põldude mürgitamisest. Samal ajal ei kõnele keegi sellest, et viimase 100 aastaga on Eestis põllumajandusmaa pindala drastiliselt vähenenud: pea poole võrra.