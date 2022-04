Galerii ⟩ Mitte-sportlikul Mannergute Mõõduvõtul tuli ette ka kokkupõrkeid

Mannergute Mõõduvõtt on meeskondlik, meelelahutuslik, mitte-sportlik kestvussõit, mille põhiliseks eesmärgiks on tuua kokku sõbrad, kes annaksid vanale, aeglasele ja muul põhjusel ühiskonna poolt ära põlatud autole veel viimane võimalus end tõestada ning veeta üks lõbus päev ringrajal. Sõit kestab kokku kaheksa tundi ja osaleda saavad kuni kuue sõitjaga võistkonnad.

Võidusõiduautodel on nõue, et nad peavad olema võimalikult originaalilähedased. Auto võimsuse ja kaalu suhe ei tohi olla suurem kui 75kilovatti 1000kilogrammi (sõiduki ametlik tühimass registreerimistunnistusel) kohta, kusjuures auto tühimass ei tohi olla suurem kui 1500kilogrammi. Lubatud on ära korjata istmed ja polsterdused.