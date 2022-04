GALERII JA VIDEO ⟩ Pärnumaalased tegid Võhandu maratonil puhta töö: mehed võitsid rajarekordiga, naised kahe tunniga

"Organism on nii väsinud, et ei oska õieti isegi magada – väga imelikus šokiseisundis pärast sellist pingutust," nentis Eesti esikanuutaja Karlson võistlusjärgsel päeval, kui oli maganud kaheksa tundi rahutut und. "Oled sa tippsportlane või harrastaja, vahet pole: 100 kilomeetrit on selline distants, mis tapab kõige kõvemadki vennad ära. Kanuu puhul on see pluss, et ainult pool keha on valus, teeme ju ühepoolset liigutust – üks käsi, üks tuhar, üks jalg ... Teine pool on täiesti okei."