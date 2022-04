Koduotsija ⟩ Mõmmi moodi Miša otsib kodu

Kutsa on rahulik ja hoiab ilusasti puhtust. Võõraste usaldamiseks läheb tal natuke aega. Ta naudib väga paisid ja päikese käes peesitamist. Mišale sobib rahulik kodu, kus võib olla teisi väiksemaid sõbralikke koeri.

Varjupaika saabudes oli Miša pusas ja alatoitumuses. Nüüdseks on Miša kiibitud, vaktsineeritud. Samuti on tehtud parasiiditõrjed, karvahooldus, ta on kastreeritud ja varjupaigas tehti korda tema hambad.