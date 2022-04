Pärnus Mai piirkonnas on juba aastaid seisnud ühele äriühingule kuuluv auto, mis kasutust ei leia. Ehkki Pärnu linnavalitsuse töötajad on palunud sõiduki omanikul masin ära viia, pole seda seniajani tehtud.

See on vaid üks näide paljudest. “Üldistades võib öelda, et igas Pärnu keskuslinna osas on mõni selline auto,” märkis Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Anu Villmann.