GALERII ⟩ Pärnu ja Rapla veerandfinaali avalahing meelitas spordihalli pool tuhat kossufänni

Pärnakad ja raplakad on kossus vanad sõbrad. 2018. aastal, kui siinsed pallurid polnud veel medalimaitset tunda saanud, jõuti sellele lähedale, ent jäädi pronksiseerias Raplale 1:3 alla. Mullu jõudis Sadam klubi ajaloos esimest korda eestikate finaali – siis alistati poolfinaalseerias 3:0 just raplakad. Läbi aastate on seeriates omavahel madistatud korduvalt.