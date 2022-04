Pildid ⟩ Marta kadus Mariupolis pommitamise järel, kuid jõudis lõpuks Eestisse

Selgub, et aasta ja üheksa kuu vanune kass Marta on pärit Mariupolist, kust pere põgenes, kui sõjakoledused elu võimatuks tegid. Enamiku mariupollaste elu on viimasel ajal meenutanud põrgut. Inimesed teavad, miks see nii on, aga loomadele on seda võimatu seletada.