Pildid ⟩ Rannapromenaadi uus osa valmis kuu aega varem

Laudtee kiviparketiga asendamine maksis 58 945 eurot, töid finantseeriti Pärnu linnaeelarvest. Uus kiviparkett on samasugustest hele- ja tumehallidest kividest nagu ülejäänud promenaadil, aga lainelised jooned on asendatud sirgetega.

Promenaadi keskel asuv laudtee oli oma aja ära elanud. Linn leidis, et otstarbekam on see asendada samasuguse kiviparketiga nagu ülejäänud promenaadil, sest kiviparkett on vastupidavam. Puitplatvormid, kus kauplevad suveettevõtjad, jäid samaks.