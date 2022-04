Tori silla all käib kibe töö.

Kui esmalt pidid Tori silla lammutustööd algama järgmisel nädalal, siis nüüd on need lükatud edasi 9. maini.

Ehituse projektijuht Martin Tomson avaldas, et see on seotud tööde parema planeerimisega, mis lubab silda nädala võrra kauem lahti hoida.