Ööpäeva jooksul Eestisse saabunud sõjapõgenike arv on nädalast nädalasse üsna stabiilne, jäädes 400–700 vahele. Samal ajal on suurenenud Eestit transiitriigina kasutavate põgenike arv. Pärnus on vähem hotellikohti vajavaid põgenikke.