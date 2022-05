VIDEO ⟩ Vapruse meeskond alistas kõrgliigas tabeli viienda

Pärnakad läksid Rehepapi kunstmuruväljakul 19. minutil juhtima, kui FCI Levadiast laenul olev Amar Yunis Abdallah lõi iluvärava. See oli Austraalia passiga ääreründajale 11 matši jooksul esimene tabamus. Söödupunkti sai kirja Martin Kase, kes leidis kaitseliinist pika palliga tiimikaaslase üles.

43. minutil oli seis 2:0. Kuressaarel jäi nurgalöögijärgses olukorras pall klaarimata ja Virgo Vallik vajutas tugeva löögi meeste vahelt nurka. See oli 19aastasele läänerannalasele hooaja avavärav.

Vaprusel on nüüd liigatabelis kaks võitu ja kümme kaotust – kuus silma annab kümne satsi seas kaheksanda koha. Tšempionaati juhib 33 silmaga Flora, kellele järgnevad FCI Levadia (28), Nõmme Kalju (26), Paide (21), Kuressaare (16), Narva Trans (12), Tartu Tammeka (11), Pärnu (6), Tallinna Kalev (4) ja Tallinna Legion (2).

“Meie jaoks on iga punkt väga-väga oluline. Meil oli päris pikk kaotuste seeria all, seetõttu on tänane võit võistkonnale väga tähtis,” lisas Sinilaid.