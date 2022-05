Elumaju ohustanud Tahkuranna pilliroopõleng on suuremalt jaolt kustutatud

Päästeameti Lääne prefektuuri valvekorrapidaja sõnul liikus tulekahju Tahkuranna küla lähedalt ja ohustas elumaju. Päästjad suunasid tulekahju elumajadest eemale ja praegu elanikke ei evakueerita. Tulekahju ulatust ei ole praegu teada kuid see on suuremalt jaolt kontrolli all. Praegu on tulekahju kolmest lõigust kaks kustutatud, kolmandaga tegeletakse.