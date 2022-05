Galerii ⟩ Elumaju ohustanud Tahkuranna pilliroopõleng on suuremalt jaolt kustutatud

Päästeameti Lääne prefektuuri valvepressiendaja sõnul liikus tulekahju Tahkuranna küla lähedalt ja ohustas elumaju. Päästjad suunasid tulekahju elumajadest eemale ja elanikke ei pidanud evakueerima. Kella 21.50ks oli tulekahju täies ulatuses päästjate kontrolli all ja päästjad tegelesid võimalike tulepesade kontrollimisega. Koha peal abiks olnud politsei ja kiirabi üksustel lubati sündmuskohalt lahkuda.

Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega. Väljakutse peale sõitisid kohale Are vabatahtlikud, Halinga vabatahtlikud, Häädemeeste päästekomando, Kilingi-Nõmme päästekomando, Pärnu päästekommando, Pärnu-Jaagupi päästekomando, Vändra päästekomando ja Taali vabatahtlikud. Kokku on koha peal kustutustöid tegemas 17 päästemasinat, millest neli on UTVd ja ATVd.