Pärnu uue kunsti muuseumi rajaja pälvib Jannseni auhinna

Pärnu rahvusvahelise dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali, mille peakorraldaja on Soosaar tänini, asutas ta 1987. aastal koos Lennart Meriga.

Aasta ringi näitustegevust korraldavasse Pärnu uue kunsti muuseumi on oodatud kunstnikud ja filmiloojad oma autorinäituste ning -esitlustega nii kodu- kui välismaalt. Muuseumi kollektsiooni kuulub mitu tuhat visuaalkunsti teost üle maailma: maale, fotosid, filme, graafikat, skulptuure jpm.

Soosaare kureeritud igasuvine aktinäitus “Mees ja naine” on kahe aastakümnega kasvanud Eesti üheks populaarseimaks kunstisündmuseks ning kujunenud Pärnu kultuurielu rahvusvaheliseks kaubamärgiks.

Soosaar on ka Eesti filmiajaloo omanäolisemaid ja isepäisemaid dokumentaliste. Ühtekokku kuulub tema filmograafiasse üle 70 filmi, neist paljud on pälvinud tunnustust rahvusvahelistel festivalidel.

Soosaare elu ja (loome)tegevus on tihedalt seotud Kihnu ja Manijaga. Ainuüksi Kihnu kultuurist on tema käe all valminud kümmekond tõsielu- ja mitu dokumentaalfilmi.