Maailma kahepoolsus on vältimatu, kuid harmooniline tervik elusolemise kogemusest. Valguse ja varju kõrval on päev ja öö, ülal ja all, yin ja yang. Juuni alguseni näeb Endla teatrigaleriis Anna Kõuhkna vastset, 2021. ja 2022. aastal valminud maali­seeriat “Kallis vari, kallis valgus”. Naine Kõuhkna maalidel on tema endaga äravahetamiseni sarnane.