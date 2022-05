Sadam andis lahingu, ent Kalev on liiga võimas

“Mul pole poistele midagi ette heita,” tunnistas tiimi juht Johan Kärp. “Tean, kui aurude pealt me praegu mängime. Poisid võtsid end kokku, mingit häbi ja piinlikust pole. Anname aru, et mängime ju Cramo vastu – see, mis me enne Eesti-Läti ühisliiga finaale nende vastu tegime, oli väike ime. Praegu on näha, et nad on värskemad ja tapavad meid pika viisikuga. Seeria lõppeb siis, kui kolm võitu on käes. Me ei lähe laupäeval midagi ära andma – mingit pronksimatšiks hoidmist meil kindlasti pole.”