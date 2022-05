Otseülekanne ja galerii ⟩ Põhja-Pärnumaa volikogu istung algas kolme umbusaldusavaldusega

Volinik Eva Kruuse (valimisliit Inimeste Eest) luges ette umbusaldusavalduse vallavanem Rein Kontusele. Praegusele vallajuhile heideti ette, et novembris sõlmitud koostööleppest pole kinni peetud. “Vastupidi. On oma tegevuse ja tegevusetusega tekitanud Põhja-Pärnumaa vallale olulist kahju, sealhulgas mainekahju,” rääkis Kruuse. Toodi välja, et Kontus pole ametisse astumisest kuni praeguseni aru saanud kohaliku omavalitsuse toimimisest ja kohaliku demokraatia põhimõtetest.