Finaaliblogi ⟩ Pärnu ja Tartu etendavad esimest vaatust

Kui sügisel oleks keegi kihla vedanud, et tänavuste Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseerias lähevad vastamisi põhiturniiri neljas ja kuues meeskond, oleks ta täna ilmselt palju rikkam mees. Aga korvpallijumal on just sellise põneva stsenaariumi kirjutanud ja kolme võiduni mängitavas kullaheitluses lähevad vastamisi Pärnu Sadama tiim ja Tartu ülikooli Maksi ja Mooritsa sats.