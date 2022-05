SUUR PILDIGALERII ⟩ Kahe võtmemängijata Pärnu Sadam läks täismaja ees Tartu vastu finaalseeriat juhtima

Finaali esimese mängu eel oli õhus mitu küsimust. Esiteks, millise jälje jättis mõlemale tiimile poolfinaal? Tartu alistas võrdlemisi kindlalt 3:0 TalTechi, Pärnu madistas Kalev/Cramoga viis mängu ja tuli seejuures välja 0:2 kaotusseisust. Pärnakad said poolfinaalidega lõpule alles teisipäeval, tartlased viis päeva varem. Kumb on siis etem: kas puhata kauem või tulla tiitlimatšidele väga hea emotsiooni ja mängurütmi pealt?

Teine teema oli võistkonna liidrid. Pärnu on play-off'ides skoorinud väga ühtlaselt: Robert Valge on keskmiselt visanud 13, Alterique Gilbert 12,3, Artur Konontšuk 11, Andris Misters 11, Ivo Van Tamm 10 ja Siim-Markus Post 9,2 punkti. Tartul on seevastu vedur Braxton Huggins (23,2), kellele järgnevad Märt Rosenthal (11,7), Adomas Drungilas (11,6) ja Emmanuel Wembi (11,1). Ehk teisisõnu: kuidas saavad pärnakad Hugginsi kinni?