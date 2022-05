Kärp tõdeb, et Pärnu jäi kohe alguses raskesse seisu, kuna esimestel minutitel pidi mängust lahkuma Pärnu üks liidritest Alterique Gilbert, kes tõmbas rünnakul säärelihase ära. “Ei tea, kui tõsine see on, esmase katsumise järgi tundub, et pole nii hull,” arutleb ta.