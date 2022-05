Liikluskaose ohjamiseks seatakse Pärnu kahe silla vahel sisse piiranguala

Eripiirkond asub Pärnu jõe Rääma-poolsel küljel, ulatudes Rääma sõudeklubist peaaegu Papiniidu sillani. Ala on umbes kahe kilomeetri pikkune ja selle laius on kolm sõidurada. Ülejäänud veeliiklejatele on ette nähtud jõe kesklinnapoolne üldkasutatav vaba ala, mille laius on kitsamates kohtades 43 ja 48 meetrit ehk võrreldav jõe laiusega Reiu silla juures.